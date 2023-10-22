В Киеве всех женщин-врачей ставят на воинский учет: отправят ли их на фронт ТАСС: в Киеве женщин с медицинским образованием начали ставить на воинский учет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщин с медицинским или фармацевтическим образованием стали проверять военкоматы и ставить на воинский учет в Киеве. Окажутся ли украинки на передовой?

Что происходит в Киеве

По данным очевидцев, всех без исключения медиков и фармацевтов женского пола начали отправлять в военкоматы для проверки, пишет ТАСС.

«Повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют», — рассказывают жители.

В связи с этим женщины-медики в Киеве начали массово увольняться и пытаться покинуть страну.

«Те, кто еще может, безусловно, рассматривают варианты выезда из страны, потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт», — сообщает житель украинской столицы.

Почему женщинам на Украине грозит отправка на фронт

С 1 октября на Украине вступило в силу требование о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Этот закон обязывает украинок с соответствующим образованием встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года. Остальные женщины на Украине могут сделать это по собственному желанию.

Как пояснили юристы украинскому изданию «Страна», вышеуказанное требование касается всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. Также оно затрагивает научных сотрудниц и руководителей подразделений в системе здравоохранения.

Эксперты издания подчеркивают, что специальность считается подлежащей учету как по факту места трудоустройства, так и полученного диплома.

«Даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет», — отмечают юристы.

Согласно украинскому законодательству, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или иным образом привлечены к выполнению оборонных задач. Также им запрещен выезд за границу.

Фото: МО Украины

Воюют ли женщины в рядах ВСУ

В марте 2023 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военкоматы на Украине активно начали набирать женщин для отправки на передовую.

«Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону СВО. Помимо традиционных ВУС (военно-учетных специальностей. — NEWS.RU), отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины», — рассказал военный эксперт.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в сентябре 2022 года озвучила численность украинок в рядах ВСУ. По ее словам, общее количество женщин-военнослужащих в украинской армии составляет более 30 тысяч, из которых на передовой находятся примерно пять тысяч.

Сколько украинок погибло на передовой и как к ним относятся мужчины-сослуживцы

По данным британского издания The Guardian, всего с начала СВО в зоне боевых действий погибли около 100 украинок. Отмечалось, что женщины в рядах ВСУ нередко сталкивались с агрессией со стороны мужчин-сослуживцев. Речь шла в том числе о сексуальном насилии.

По информации издания, официальные украинские источники опровергали эти данные, однако показания непосредственных участников событий говорят об обратном. Отмечается, что мужей украинок, которые отказывались от близости с сослуживцами, могли отправить на «верную смерть».

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