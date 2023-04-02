В «Кибер Z фронте» отреагировали на взрыв кафе, где выступал Татарский Члены движения «Кибер Z фронт» принесли соболезнования родным и близким военкора Татарского

Фото: Социальные сети

Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной

Члены дискуссионного клуба «Кибер Z фронт», которые организовывали встречу военкора Владлена Татарского с его сторонниками в кафе в Петербурге, принесли соболезнования всем родным и близким погибшего. Они написали в Telegram, что пытались обеспечить безопасность в помещении, но принятых мер оказалось недостаточно.

Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского, — говорится в сообщении.

Члены дискуссионного клуба подчеркнули, что сейчас активно сотрудничают со следствием. Они выразили надежду, что все виновные понесут справедливое наказание.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля, первым о нем сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Позднее в МВД подтвердили, что Татарский скончался. По данным ведомства, еще 16 человек получили различные ранения.

Telegram-канал Mash сообщал, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому. Сообщается, что Татарский планировал провести в петербургском кафе встречу о том, как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль». По данным экстренных служб, суммарно в статуэтке находилось около 200 граммов тротила.

Как утверждают авторы Telegram-канала «Фонтанка», раньше кафе принадлежало бизнесмену, связанному с ЧВК «Вагнер», Евгению Пригожину. Сейчас там на постоянной основе собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».