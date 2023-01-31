В KFC рассказали, каким будет новый логотип сети ресторанов Пресс-служба KFC: новый логотип сохранит преемственность, но станет самобытным и заметным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания KFC работает над новым логотипом — сохраняющим преемственность, но, в то же время, самобытным, универсальным и заметным, рассказали NEWS.ru в пресс-службе предприятия. Таким образом сеть прокомментировала исчезновение спустя несколько дней вывесок Rostic’s с фасада одной из точек общепита в Москве около ВДНХ.

Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия «Ростикс». Финальный логотип будет известен в момент открытия. Наша задача — создать логотип, который бы нес в себе преемственность, но при этом был универсальным и самобытным, заметным, — отметили в KFC.

О смене вывесок KFC в Москве стало известно 24 января 2023 года, в том числе на ресторане в районе ВДНХ, но через неделю, 31 января, как убедился корреспондент NEWS.ru, логотип Rostic’s с торговой точки сняли.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, 24 октября 2022 года заявила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием — Rostic’s. Позднее информированный источник, близкий к одной из сторон ребрендинговой сделки, рассказал, что еда в ресторанах после переименования бренда в Rostic’s сохранит привычные для любителей фастфуда вкусы.

Ранее стало известно, что первый ресторан сети Rostic’s, бывший KFC, в Москве откроется в течение двух недель, сообщает Telegram-канал Mash. Первая точка фастфуда заработает на станции метро «Маяковская». Другие рестораны в столице начнут работать в течение следующих дней после открытия флагманского ресторана.