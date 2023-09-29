В KFC ответили на сообщения об отказе франчайзи менять название на Rostic's В KFC заявили, что договорились о ребрендинге почти со всеми партнерами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба «Юнирест» (Rostic’s и KFC) сообщила NEWS.ru, что компания достигла договоренности о ребрендинге почти со всеми партнерами, и сейчас активно идет процесс перехода под бренд Rostic’s. Предприятие подчеркнуло, что под названием Rostic’s работают около 300 ресторанов, а к концу года число планируется увеличить до 700.

На текущий момент уже порядка 300 ресторанов работают под брендом Rostic’s, к концу года мы планируем, что их число достигнет около 700. Тем партнерам, кто пока по тем или иным причинам не готов перейти под бренд Rostic’s, мы как мастер-франчайзи KFC в России продолжим оказывать всю необходимую поддержку до момента ребрендинга в Rostic’s и далее, — отмечается в комментарии.

В компании также рассказали, что не наблюдают снижения трафика в ресторанах сети Rostic’s.



Ранее «Коммерсант» сообщил, что компания «Эй Кей Раша», управляющая по франшизе около 100 ресторанами KFC в РФ, не поменяет вывески на Rostic’s и собирается сохранить прежнее название минимум до 2035-го.

Ранее владелец сети ресторанов быстрого питания KFC Yum!Brands отложил уход с российского рынка на несколько месяцев из-за неуплаты взносов в российский бюджет, сообщает информагентство Reuters. По словам главы юридического отдела компании «Юнирест» Сергея Левина, это требование появилось в процессе продажи сети. Предполагается, что сеть уйдет из России в 2024 году.