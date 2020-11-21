В Казани родители лечили стоматит у ребёнка уличной грязью

https://static.news.ru/photo/00f67f42-2bf2-11eb-be1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imagebroker.com/Global Look Press

Родители из Казани решили последовать советам из Интернета и вылечить пятилетнего ребёнка от стоматита при помощи уличной грязи.

По словам стоматолога-гигиениста консультативной поликлиники № 2 ДРКБ Ирины Ахуновой, юного пациента доставили на приём с температурой 37,5, которая держалась на протяжении трёх дней. В ротовой полости у него были обнаружены многочисленные гнойные язвы.

На мой вопрос, что за грязь, в ответ услышала, что обыкновенная уличная грязь. Данный «метод» был подсмотрен в Интернете, — рассказала врач, отметив, что такое «лечение» усугубило стоматит.

Медики незамедлительно начали лечебный процесс, который занял две недели. Ребёнка приводили на осмотр каждые три дня. Ему требовалась ежедневная санация ротовой полости специальным раствором и специальная диета, передаёт «Вечерняя Казань».

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