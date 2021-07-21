В Казани прошёл многотысячный крестный ход на фоне пандемии

До семи тысяч человек вышли на крестный ход в Казани. Мероприятие было приурочено к воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери, передаёт ТАСС.

Верующие провели молебен в Благовещенском соборе Казанского Кремля, а затем Проши по городу до воссозданного собора. Однако в храм из-за санитарных требований пустили только 300 человек, у которых были приглашения. Остальные наблюдали за происходящим в здании на площади перед ним, для этого был установлен видеоэкран. На входе в собор, по данным «Татар-Информ», измеряли температуру посетителей и просили надеть маски.

В церемонии освящения храма принимал участие патриарх Кирилл. На фотографиях, опубликованных в местном Telegram-канале «Еду в Татарстан», видно, что он и другие священники проводили обряд без масок.

По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Татарстане выявили 48 случаев заболевания COVID-19, никто не погиб (днём ранее фиксировалось пять смертей). Всего за время пандемии в регионе заболели 23 413 человек, 583 пациента умерли.

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл крестный ход, который запретили местные власти. Возле Храма-на-Крови митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) со сцены в микрофон напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех собравшихся после завершения литургии отправиться туда, «куда влечёт их сердце», и пусть это «будет неорганизованно».

Местные власти отказались штрафовать участников мероприятия, объяснив это тем, что крестного хода не было. По словам вице-губернатора региона, на улицы вышло всего две тысячи человек, «условно говоря, кто-то прошёл».