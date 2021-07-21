В Казани прошёл многотысячный крестный ход на фоне пандемии

До семи тысяч человек вышли на крестный ход в Казани. Мероприятие было приурочено к воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери, передаёт ТАСС.
Верующие
В церемонии освящения храма принимал участие патриарх Кирилл. На фотографиях,
По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Татарстане
В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл крестный ход, который запретили местные власти. Возле Храма-на-Крови митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) со сцены в микрофон напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех собравшихся после завершения литургии отправиться туда, «куда влечёт их сердце», и пусть это «будет неорганизованно».
Местные власти отказались штрафовать участников мероприятия, объяснив это тем, что крестного хода не было. По словам вице-губернатора региона, на улицы вышло всего две тысячи человек, «условно говоря, кто-то прошёл».