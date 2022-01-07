Mash: в Казахстане задержали блогера Антона Лядова

В Казахстане правоохранительные органы задержали блогера Антона Лядова. Молодой человек является автором канала The Люди, пишет Telegram-канал Mash.

Подробности и обстоятельства произошедшего не приводятся . В аккаунтах блогера в социальных сетях также ничего не говорится о его задержании, однако под последней публикацией в Instagram, опубликованной три дня назад, пользователи приглашали блогера снять очередной выпуск программы в Казахстан.

В то же время агент блогера Саид в беседе с «Подъёмом» заявил , что информация о задержании Лядова не соответствует действительности. При этом он не уточнил, где сейчас находится автор.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.