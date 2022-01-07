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Mash: в Казахстане задержали блогера Антона Лядова

16:45, 08 января 2022
Mash: в Казахстане задержали блогера Антона Лядова Антон Лядов Фото: TheLyadov/facebook.com
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В Казахстане правоохранительные органы задержали блогера Антона Лядова. Молодой человек является автором канала The Люди, пишет Telegram-канал Mash.

Подробности и обстоятельства произошедшего не приводятся. В аккаунтах блогера в социальных сетях также ничего не говорится о его задержании, однако под последней публикацией в Instagram, опубликованной три дня назад, пользователи приглашали блогера снять очередной выпуск программы в Казахстан.

В то же время агент блогера Саид в беседе с «Подъёмом» заявил, что информация о задержании Лядова не соответствует действительности. При этом он не уточнил, где сейчас находится автор.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.

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