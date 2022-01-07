Mash: в Казахстане задержали блогера Антона Лядова

В Казахстане правоохранительные органы задержали блогера Антона Лядова. Молодой человек является автором канала The Люди, пишет Telegram-канал Mash.
Подробности и обстоятельства произошедшего
В то же время агент блогера Саид в беседе с «Подъёмом»
В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.
Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.