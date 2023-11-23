Жители Карелии продавали еду и велосипеды беженцам на границе с Финляндией Власти Костомукши: горожане продавали велосипеды и еду беженцам из Африки

Фото: t.me/andrey_chibis

Жители и волонтеры карельского города Костомукши покупали воду и продукты беженцам с Ближнего Востока и из Африки, желающим попасть в Финляндию, рассказал NEWS.ru помощник главы Костомукшского городского округа Виктор Бозис. При этом он признал, что некоторые продавали мигрантам еду и велосипеды.

Неравнодушные граждане, в том числе волонтеры, предпринимали действия для поддержания мигрантов. Они привозили воду и продукты за свой счет на перекресток за 14 километров от города. Но <...> некоторые продавали еду. Также выяснилось, что часть местных жителей приезжали туда с велосипедами и продавали их на трассе мигрантам, — сообщил Бозис.

После того как 18 ноября на границе с Финляндией оказались закрытыми пять пунктов пропуска, расположенных около Санкт-Петербурга и в Ленинградской области, большинство граждан из третьих стран направились в Карелию, на КПП «Люття» («Вартиус» — с финской стороны). По словам Бозиса, беженцы добирались до Костомукши на микроавтобусах, заказных автобусах и такси.

Также помощник главы Костомукшского городского округа рассказал NEWS.ru, что мигранты, намеревавшиеся пересечь границу с Финляндией через автомобильный пункт пропуска «Люття», могли сделать это только на велосипедах. По его словам, местные жители просили за такой вид транспорта до $300.