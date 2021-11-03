В Карелии переведут на дистанционку работников старше 50 лет

Власти Карелии с 20 ноября переведут на дистанционный формат работы всех сотрудников старше 50 лет. В декабре на удалёнку также должны отправить всех невакцинированных жителей республики старше 45 лет. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

В Карелии возросло количество людей с 18 до 59 лет, попавших в больницу с коронавирусом. По информации регионального Министерства здравоохранения, в общем числе госпитализированных их доля достигла 36,5%. Исходя из этого с 20 ноября для лиц старше 50 лет, а с 10 декабря − для сотрудников старше 45 лет, невакцинированных, не переболевших коронавирусом или перенёсших эту инфекцию более шести месяцев назад, работодателям необходимо обеспечить дистанционный формат работы или изолированное рабочее место, — говорится в сообщении.

Кроме того, с декабря вводятся новые требования к работе гостиниц. Те отели, хостелы, мотели, туристские базы, которые имеют паспорт коллективного иммунитета к COVID, смогут принимать постояльцев без QR-кодов.

Имеющие такой же паспорт заведения общественного питания с 8 ноября смогут работать до 01:00.

Ранее стало известно, что российские вузы смогут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов. Решение об этом принимают руководители образовательных учреждений.