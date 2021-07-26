В Карелии нашли захоронение 140 человек

В Следственном комитете России проводят проверку после обнаружения массового захоронения на территории Лахденпохского района Карелии. Найдено 140 тел. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Находка была сделана при проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи посёлка Тиурулла Лахденпохского района. Экскаватор извлёк из грунта скелетированные останки и три человеческих черепа. Строительные работы были незамедлительно прекращены. На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов.

В ходе осмотра места происшествия и проведения поисковых работ при содействии представителей общественной организации «Союз поисковых отрядов Карелии» были извлечены множественные костные останки, по которым назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент установлено, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эксперты определили, что захоронение было сделано более ста лет назад. Следователями обнаружены остатки предметов быта того времени.

Ранее были установлены личности 33 человек, имевших отношение к массовым убийствам в деревне Жестяная Горка Новгородской области в период Великой Отечественной войны. При этом, как рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, 15 из них уже нет в живых.