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В Карелии автобус с 19 детьми попал в ДТП

19:46, 01 апреля 2022
В Карелии автобус с 19 детьми попал в ДТП Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Автобус, следовавший из Архангельска в карeльский город Кoндопога с 19 детьми, попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента один ребёнок получил сотрясение мозга, сообщили ТАСС в пресс-cлужбе МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего их Архaнгельска в сторону города Кондопоги, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного cредства.

В автобусе находились 19 несовершеннолетних, а также двое сопровождающих. По предварительным данным, у одного несовершеннолетнего возможно сотрясение мозга, более серьёзных травм нет, — говорится в сообщении.

Авария произошла в 17:15 в Пудожcком районе. Сейчас дети ждут в административном здании транспорт, который доcтавит их в Кондопогу.

15 марта микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Селенгинском районе Бурятии. По данным собеседника, два пассажира скончались, семь детей получили ранения. Согласно информации местных СМИ, жертвами стали водитель и пассажирка легковушки.

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