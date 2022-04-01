В Карелии автобус с 19 детьми попал в ДТП

Автобус, следовавший из Архангельска в карeльский город Кoндопога с 19 детьми, попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента один ребёнок получил сотрясение мозга, сообщили ТАСС в пресс-cлужбе МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего их Архaнгельска в сторону города Кондопоги, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного cредства.

В автобусе находились 19 несовершеннолетних, а также двое сопровождающих. По предварительным данным, у одного несовершеннолетнего возможно сотрясение мозга, более серьёзных травм нет, — говорится в сообщении.

Авария произошла в 17:15 в Пудожcком районе. Сейчас дети ждут в административном здании транспорт, который доcтавит их в Кондопогу.

15 марта микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Селенгинском районе Бурятии. По данным собеседника, два пассажира скончались, семь детей получили ранения. Согласно информации местных СМИ, жертвами стали водитель и пассажирка легковушки.