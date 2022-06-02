В Карачаевске прошли похороны генерала авиации, погибшего на Украине

Фото: rashid_temrezov/t.me

Прощание с погибшим генерал-майором ВКС РФ Канаматом Боташевым

2 июня в Карачаевске на центральной площади города прошло прощание с погибшим под Луганском генерал-майором ВКС РФ Канаматом Боташевым, сообщается в официальном Telegram-канале главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова. 1 июня указом президента России Владимира Путина Боташеву было присвоено звание Героя России посмертно.

Сегодня со всеми воинскими почестями мы проводили в последний путь нашего земляка — российского офицера, достойного сына своего Отечества и малой родины Карачаево-Черкесии Канамата Хусеевича Боташева, который погиб как настоящий герой, — указано в Telegram-канале.

23 мая в Ингушетии состоялись похороны племянника заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова — капитана Адама Хамхоева, который погиб в ходе спецоперации России на Украине. Военнослужащий скончался в ночь на 21 мая.

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.