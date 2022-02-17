«Наступательная борьба с криминалом»: Путин о приоритете для МВД

Президент России Владимир Путин поблагодарил коллектив МВД России за работу, отметив, что преступность в общественных местах сократилась. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ведомства, добавив, что наступательная борьба с криминалом должна стать приоритетом для правоохранительных органов, говорится в материалах на сайте президента страны.

Важнейший приоритет — активная, наступательная борьба с криминалом, — заявил он.

Президент отдельно отметил, что профилактика правонарушений стала более эффективной, и это в первую очередь касается молодёжной среды. Вместе с тем Путин подчёркивал, что МВД нужно совместно с другими ведомствами вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

Среди других приоритетных задач органов внутренних дел он называл дальнейшую декриминализацию экономики и противодействие коррупции, повышение безопасности на дорогах, борьбу с наркобизнесом, проведение взвешенной и ответственной миграционной политики.

Он добавил, что против нелегальной миграции, деятельности преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть выработаны самые жёсткие меры.

Ранее Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Главой новой структуры назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.