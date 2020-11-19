В Карабахе сформировано пять новых центров для решения гуманитарных задач

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В соответствии с указанием главы Минобороны Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе сформировано пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров, — сказано в заявлении.

Отмечается, что речь идёт о Центре гуманитарного разминирования, Центре транспортного обеспечения, Центре медицинского обеспечения и Центре торгово-бытового обеспечения. Также сформирован Центр примирения враждующих сторон, включая отдел психологической работы, теле- и радиостанции и редакцию газеты «Вестник миротворца».

Ранее NEWS.ru приводил заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о необходимости сохранения святынь и культурных объектов в Карабахе. Она отметила, что этот вопрос является частью контактов РФ с заинтересованными сторонами в регионе.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.