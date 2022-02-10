В Калужской области запретят получение гражданства для мигрантов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Instagram о выходе области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, заблокировав тем самым возможность получать гражданство в упрощённом порядке для уроженцев Средней Азии. Это произошло после того, как губернатор посетил миграционный центр и столкнулся с тотальным незнанием мигрантами русского языка.

Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках, — прокомментировал ситуацию Шапша.

По его словам, теперь все документы от мигрантов с поддельными сертификатами о знании русского языка будут направляться в органы внутренних дел для проверки. Также губернатор принял решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в областях торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и общепита. Работодателям предложено решить эту проблему в течение трёх месяцев.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов выступил за введение квот для детей иностранцев в российских школах. По его словам, такая практика поможет быстрее выучить язык и адаптироваться не только детям мигрантов, но и их родителям. Также он предложил ввести дошкольную подготовку для детей мигрантов, чтобы они быстрее могли выучить язык.

Коженов уточнил, что дети-иностранцы «прекрасно адаптируются» в школах, где их количество не превышает 10%, и выступают «очень хорошим каналом адаптации» для родителей, если те знают язык хуже. Что же касается системы дошкольного образования для детей-иностранцев, то по прохождении её следовало бы создать систему тестирования, которая бы позволяла понять, что школьник способен адекватно воспринимать предлагаемый материал.