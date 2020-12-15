В Калининграде задержали похитителя Дедов Морозов

Местный житель, который регулярно воровал новогодние украшения из крупных магазинов, задержан в Калининграде. При этом особенно его интересовали установленные в торговых центрах фигуры Дедов Морозов.
Свои «набеги» злоумышленник осуществлял преимущественно на торговые центры со стройматериалами,
Мужчина интересовался не стройматериалами, а исключительно украшениями под новогоднюю елку. Не давал покоя ему яркий приветливый Дед Мороз при входе. Ловко похитив Мороза в один день, он возвращался вновь, — рассказала руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Поставничая.
Краденое калининградец продавал случайным прохожим.
Когда была замечена закономерность исчезновения символов Нового года, к его поискам приступили с особым пристрастием. Вычислить похитителя помогли камеры видеонаблюдения.
Выяснилось, что задержанный к 34 годам уже имеет судимости за кражи, разбой и хранение наркотиков. Против него возбудили уголовные дела и проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ранее NEWS.ru писал, что в Калининградской области вводятся жёсткие ограничения из-за распространения коронавируса. С 28 декабря по 17 января будут закрыты все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров. На этот же период ограничат работу фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры.