Общество

В Калининграде отменили торжества по случаю 75-летия штурма Кёнигсберга

18:29, 08 апреля 2020
Фото: Scherl/Global Look Press

Торжественные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине штурма Кёнигсберга, отменены в Калининграде из-за коронавируса.

В мэрии города отметили, что для калининградцев 9 апреля – особая дата и традиционно она широко отмечается. Однако в этом году в связи с решением властей области о сокращении количества массовых мероприятий до 30 апреля включительно торжеств не будет.

В администрации также поздравили всех горожан и особенно ветеранов с наступающим праздником и пожелали им здоровья и мирного неба над головой.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли – 66.

В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели – свыше 309 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что с 6 апреля РЖД отменили поезда, курсирующие между городами РФ и Калининградом. Губернатор региона Антон Алиханов заверил, что это не повлечёт экономических потерь для области. По его словам, услуги РЖД не востребованы во время самоизоляции.

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