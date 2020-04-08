В Калининграде отменили торжества по случаю 75-летия штурма Кёнигсберга

Торжественные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине штурма Кёнигсберга, отменены в Калининграде из-за коронавируса.
В мэрии города
В администрации также поздравили всех горожан и особенно ветеранов с наступающим праздником и пожелали им здоровья и мирного неба над головой.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли – 66.
В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели – свыше 309 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что с 6 апреля РЖД отменили поезда, курсирующие между городами РФ и Калининградом. Губернатор региона Антон Алиханов заверил, что это не повлечёт экономических потерь для области. По его словам, услуги РЖД не востребованы во время самоизоляции.
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