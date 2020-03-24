https://static.news.ru/photo/da692168-6dc4-11ea-9361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Калининграда привлекли к административной ответственности пятерых нарушителей карантина по коронавирусу нового типа.

По данным пресс-службы областного УМВД РФ, нарушения выявили участковые во время контроля за гражданами, находящихся на самоизоляции.

Составлены протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица), — уточнили в ведомстве.

В настоящее время все материалы направлены в мировые суды.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали в Москве женщину, которая недавно вернулась из Италии. Она предпочла не соблюдать режим самоизоляции и отправилась в маникюрный салон.

За 23 марта в России было зафиксировано 57 новых случаев заражения. Все инфицированные в течение последних двух недель посещали страны с неблагоприятной обстановкой с COVID-19. Все они доставлены в специальные инфекционные боксы. Всего в стране выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека.

В Москве с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Студенты колледжей перешли на дистанционный режим обучения.