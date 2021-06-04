Россиянина на электросамокате арестовали из-за отсутствия прав

https://static.news.ru/photo/91dc303e-c51b-11eb-95c2-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Жителя Калининграда арестовали на трое суток за управление электросамокатом без водительских прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Использование самоката мощностью свыше 250 Ватт допускается только для людей, у которых есть права как минимум категории М, — сказали в ГИБДД.

Транспортное средство было эвакуировано. Уточняется, что это первый случай эвакуации электросамокатов в регионе.

Сам нарушитель отметил, что столь мощный самокат нужен ему, потому что сам он весит более 90 килограммов. Водительских прав у него нет, так как ранее он был лишён их за отказ от прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение.

В отношении 31-летнего мужчины составлены два административных материала: за неиспользование шлема и за управление транспортным средством без прав. В результате нарушителя доставили в суд, который и выдал постановление об аресте на трое суток.

Ранее совет при президенте по правам человека выступил с предложением оснастить электросамокаты номерами, а также внести их в правила дорожного движения. Правозащитники обратили внимание, что практически каждый день появляется информация о происшествиях с участием этого транспортного средства.