Варана с лишним весом заставили заняться бегом в калининградском зоопарке

https://static.news.ru/photo/ae482360-55cf-11eb-a982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Калининградский зоопарк/vk.com

Сотрудники зоопарка Калининграда решили помочь варану по кличке Фаня избавиться от лишнего веса. Рептилию побуждают заниматься физическими упражнениями.

Фаня — самец капского варана. Ему около пяти лет, он ещё весьма молод: живут вараны лет до 15. Несколько лет назад его передал в зоопарк прежний владелец. К этому времени Фаня уже страдал от лишнего веса. Причина, по всей видимости, была в неправильном рационе, — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Варана кормят два-три раза в неделю. Перед каждым кормлением сотрудники заставляют Фаню пробежать несколько кругов по вольеру, стимулируя его угощением на палке. Только после занятий физкультурой упитанной рептилии разрешают поесть.

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