В Калининграде 24 декабря вынесут приговор обвиняемым в госизмене супругам

https://static.news.ru/photo/a25501b2-3f91-11eb-bfa8-fa163e074e61_660.jpg Антонина Зимина Фото: Антонина Зимина/facebook.com

В Калининградском областном суде огласят приговор юристу Министерства экономики региона Константину Антонцу и его жене, эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонине Зиминой.

Супругов обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что они передали сведения, составляющие гостайну, латвийской спецслужбе. Как рассказали «КП-Калининград» в пресс-службе суда, приговор станет известен 24 декабря.

Обвиняемые уже около двух лет находятся в СИЗО. Обвинение попросило для Зиминой 14 лет заключения в колонии, для Антонца — 13 лет. Супружеская пара не признаёт своей вины.

Константин Зимин, отец обвиняемой, утверждает, что причиной уголовного преследования пары стали опубликованные фото и видео со свадьбы, на которых сотрудник ФСБ — один из гостей — якобы рассказывал о работе. По словам мужчины, силовик — однокурсник Антонины, с которым она вместе училась в Калининграде. Свадьбу сыграли в апреле 2015 года, и капитан-контрразведчик не только выпивал и рассказывал о работе, но также раздавал визитки и фотографировался с гостями, отметил отец обвиняемой. ФСБ возбудила уголовное дело, когда некоторые фото и видео со свадьбы попали в сюжет одного из латвийских телеканалов, утверждает Зимин.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин назвал чушью и трагикомедией попытки привлечения человека по статье о госизмене за передачу находящихся в открытом доступе сведений. Так глава государства прокомментировал слова журналистки, которая на встрече президента с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявила, что на сегодняшний день под действие уголовной статьи о госизмене может попадать передача данных из открытых источников.