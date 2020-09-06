В Калифорнии горит 1600 гектаров леса

https://static.news.ru/photo/3a0d90cc-f06a-11ea-8a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jianguo/Xinhua/Global Look Press

Лесной пожар вблизи населённого пункта Алпайн в округе Сан-Диего американского штата Калифорния распространился более чем на 1600 гектаров.

Как сообщает РИА Новости, огонь вызвал перебои в электроснабжении, поскольку оказалось затронуто оборудование компании San Diego Gas & Electric. Отмечается, что электричества не было у порядка 12,7 тысячи потребителей.

Как писал NEWS.ru, после пожара в заповеднике «Утриш» на территории Кубани в отношении директора учреждения следствием возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируют халатность.

Пожар в заповеднике начался 24 августа. В целом эвакуации подверглись почти тысяча человек. Площадь очага возгорания составляет порядка двух-трёх гектаров, пройденную огнём территорию оценивают в 130 га. К тушению были привлечены 49 человек и 10 единиц техники.