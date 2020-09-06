В Калифорнии горит 1600 гектаров леса

Лесной пожар вблизи населённого пункта Алпайн в округе Сан-Диего американского штата Калифорния распространился более чем на 1600 гектаров.
Как
Как писал NEWS.ru, после пожара в заповеднике «Утриш» на территории Кубани в отношении директора учреждения следствием возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируют халатность.
Пожар в заповеднике начался 24 августа. В целом эвакуации подверглись почти тысяча человек. Площадь очага возгорания составляет порядка двух-трёх гектаров, пройденную огнём территорию оценивают в 130 га. К тушению были привлечены 49 человек и 10 единиц техники.
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