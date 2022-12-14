В «Калашникове» сообщили о планах увеличить число сотрудников Глава концерна «Калашников» Лушников сообщил о наборе сотрудников для расширения производства

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В цехе концерна «Калашников» в Ижевске

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал об амбициозных планах по набору сотрудников для расширения производства, сообщает ИА SM.News. По его словам, на данный момент на предприятиях концерна работает около 15 тысяч человек, но в будущем их количество вырастет. Также предприниматель рассказал, что программа «Калашникова» по оружейному дивизиону за год выросла на 40%.

Сейчас у нас работает порядка 15 тысяч человек. И мы набираем новых сотрудников. И план набора на следующий год у нас достаточно амбициозный. Но тут надо понимать, что мы говорим о расширении производства. А это не только набор новых сотрудников, — уточнил Лушников.

Президент концерна добавил, что после начала СВО гособоронзаказ начал расти. Из-за этого упала доля экспорта, что также связано с трудностями в поставках вооружения другим странам.

В Минпромторге ранее назначили предприятие-координатор поставок боевой экипировки в российскую армию, которым стал концерн «Калашников». Эта мера потребовалась в том числе для обеспечения необходимым оборудованием 300 тысяч мобилизованных граждан. Источник пояснил, что такое решение принято с целью безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях «беспрецедентных вызовов», с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс страны. По словам источника, вся система снабжения в настоящее время «работает в максимально стрессовых условиях».