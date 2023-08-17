В каком состоянии Лада Дэнс после ДТП: кто угрожает, зачем позвали на ТВ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Певица Лада Дэнс 5 августа попала в аварию, находясь в салоне такси. Исполнительница получила черепно-мозговую травму и после госпитализации перенесла несколько операций. Что сейчас известно о состоянии артистки?

Когда Лада Дэнс появится на ТВ

Концертный директор Сергей Пудовкин заявил, что Лада Дэнс появится в эфире телевидения, где подробно расскажет о ДТП. Несмотря на то, что артистке требуется реабилитация, она согласилась выступить перед зрителями.

«Это тот самый случай, когда надо выйти и сказать, хотя пока не представляю, как это будет происходить. Будем помогать Ладе эмоционально и физически сделать этот формат. Молчать больше нельзя. Большое количество слухов, вранья, угроз и, конечно, переживаний многотысячной армии поклонников. Пришло время рассказать, как реально все происходит», — заявил Пудовкин.

По словам концертного директора, к певице пришлось приставить охрану и перевести ее в другую клинику из-за поступающих угроз. Знаменитость заставляют отказаться от претензий к транспортной компании, которая владела такси, сообщает MK.RU.

«Правоохранительным органам были переданы голосовые сообщения в количестве 11 записей для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством. Проверка будет произведена в отношении двух подозреваемых. Местонахождение Лады сейчас полностью находится под контролем, а защита певицы обеспечена круглосуточно. Это предмет моего особого внимания, могу еще раз сказать, будем отвечать на угрозы по закону, но максимально жестко», — сказал представитель артистки.

Что известно о состоянии Лады Дэнс

ДТП с певицей произошло в Подольске 5 августа. С места происшествия она была экстренно госпитализирована на вертолете. Медики диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов.

Артистке 8 августа провели операцию на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы тканей после аварии, но после хирургического вмешательства состояние ухудшилось. По словам концертного директора исполнительницы, она практически не могла говорить.

«Единственное, что она мне сказала сегодня: „Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно. Значит, будет новое имя. Лада“. Пока ей тяжело говорить. К счастью, исключили самое главное — подозрение на перелом позвоночника», — сообщил он.

На шестой день после аварии Лада Дэнс лично вышла на связь с поклонниками, опубликовав пост в социальных сетях.

«Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — написала артистка.

Пудовкин 13 августа сообщил, что певицу ждет долгий реабилитационный процесс. По его словам, сейчас Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться.

«Будет сложный реабилитационный процесс, будет достаточно болезненно, пока самостоятельно она передвигаться не может. Разработана специальная программа для реабилитации. Сейчас нужно стабилизировать состояние, но Лада уже разговаривала с близкими людьми», — сказал он.

15 августа концертный директор певицы заявил ТАСС, что состояние здоровья артистки вызывает опасения, но врачи дают оптимистичные прогнозы.

«Состояние здоровья Лады вызывает опасения. Надо заниматься реабилитацией. Все будет хорошо, но не скоро», — сказал Сергей Пудовкин.

Он добавил, Лада Дэнс сохраняет позитивный настрой и намерена дать отпор недоброжелателям, которые пишут ей угрозы в социальных сетях.

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