В каких регионах России отменены ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году, в чем причина

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что выпускники школ региона смогут сдать единый госэкзамен по желанию для поступления в вузы. Что об этом известно, в каких еще регионах отменены ЕГЭ и основной государственный экзамен (ОГЭ)?

Старовойт уточнил, что решение было принято исходя из оперативной обстановки в регионе.

«Выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы», — заявил он.

В каких еще регионах отменили ОГЭ и ЕГЭ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение освободить учащихся выпускных классов от сдачи итоговых экзаменов.

«Приказ Министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер, и он вступит в силу. Формат сдачи экзаменов такой же, как в прошлом году для 9-х и 11-х классов», — сообщил он.

Таким образом, выпускники девятых классов смогут закончить учебу по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Выпускники 11-х классов смогут поступить в вузы по результатам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.

Напомним, что в 2023 году Минобрнауки России рекомендовало вузам принимать выпускников из Белгородской области по результатам собеседования. Речь шла об учебных заведениях, включенных в перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 7 апреля 2023 года.

Помимо этого, выпускники новых регионов и Брянской области также будут поступать в вузы по результатам вступительных испытаний. Такое решение зафиксировано в приказе министерства, который был опубликован на официальном сайте правовой информации. Каждому вузу при этом дана возможность определить самостоятельно порядок проведения вступительных экзаменов.

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Год назад в некоторых районах Белгородской, Курской и Брянской областей также не проводили ОГЭ и ЕГЭ. Тогда министерство утвердило список школ, где было сделано это исключение. В него вошли 284 учебных заведения Белгородской области, 16 — Брянской и 113 — Курской.

В новом приказе Минпросвещения таких школ стало больше, в него вошли 284 школы из Белгородской области, 40 — из Брянской и все 434 школы из Курской.

Что касается новых регионов, Минпросвещения и Рособрнадзор еще 22 марта 2023 года утвердили порядок проведения ГИА для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2025–2026 учебного года включительно. Выпускники 11-х классов имеют возможность получить аттестат без написания итогового сочинения по результатам промежуточной аттестации либо по результатам ЕГЭ, сдать который они могут по собственному желанию.

В чем суть ОГЭ и ЕГЭ

ОГЭ предназначен для аттестации школьников, заканчивающих девятый класс. Его сдача требуется для поступления в 10-й класс, ПТУ или техникум. Согласно распоряжению Министерства образования РФ, обязательными для сдачи являются математика и русский язык. Также возможен выбор двух профильных предметов, необходимых для получения специальности.

ЕГЭ сдают по окончании школы все выпускники 11-х классов. Участник ЕГЭ может выбрать для сдачи любое количество предметов. В число обязательных входят русский язык и математика базового или профильного уровня. Одиннадцатиклассники обычно выбирают те предметы, которые необходимы для дальнейшего обучения в вузе.

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