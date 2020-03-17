https://static.news.ru/photo/c32f8d08-685a-11ea-8d8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московским кафе и ресторанам предписали изменить расстановку столов из-за коронавируса. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Распоряжение, регламентирующее расстановку столов, выпущено Минпромторгом. Из документа следует, что предприятиям общепита следует организовать пространство в зале так, чтобы посетители не сидели вплотную.

Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее метра, — говорится в тексте.

Отмечается, что посетителей будут пускать в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами. А сотрудникам предписано обслуживать только здоровых посетителей, у которых нет простудных и респираторных заболеваний.

Как писал NEWS.ru, стоимость блюд в ресторанах России может вырасти из-за коронавируса.