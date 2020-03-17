Московским кафе и ресторанам предписали изменить расстановку столов из-за коронавируса. Об этом
Распоряжение, регламентирующее расстановку столов, выпущено Минпромторгом. Из документа следует, что предприятиям общепита следует организовать пространство в зале так, чтобы посетители не сидели вплотную.
Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее метра, — говорится в тексте.
Отмечается, что посетителей будут пускать в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами. А сотрудникам предписано обслуживать только здоровых посетителей, у которых нет простудных и респираторных заболеваний.
Как писал NEWS.ru, стоимость блюд в ресторанах России может вырасти из-за коронавируса.