Мишустин заявил о возможности расширения программы репатриации в России

https://static.news.ru/photo/c8e94116-b30a-11eb-bf58-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин рассмотрит расширение программы репатриации соотечественников. Об этом глава правительства рассказал, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчёта о деятельности правительства в Думе, сообщает ТАСС.

По его словам, в 2020 году свыше 650 тысяч человек получили российское гражданство упрощённо. Это на 30% выше, чем годом ранее.

Я поддерживаю всевозможные меры для того, чтобы нам как можно быстрее и как можно активнее возвращать наших соотечественников, поэтому предлагаю в этом смысле рассмотреть все предложения, которые у вас есть, и мы будем только этому содействовать, — цитирует ТАСС обращение Мишустина к депутатам.

Он добавил, что в России уже упростили процедуры рассмотрения заявления о гражданстве, собеседования на знание языка. Это особенно важно для жителей Казахстана, Украины и Белоруссии.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило план по упрощению получения пенсий, пособий и компенсаций. Так, в течение пяти лет в России будет создана единая цифровая платформа, с помощью которой оформлять социальные пособия и выплаты можно будет в электронном виде. В текущем году пилотный проект заработает в семи регионах РФ.