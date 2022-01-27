В кабмине создали структуру для работы с регионами по COVID-19

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Прогулки на свежем воздухе положительно влияют на организм, однако шумных улиц лучше избегать, заявил эксперт по акустике помещений Александр Боганик. Для улучшения ситуации с уровнем шума в городе он порекомендовал установить шумозащитные экраны, пишет «ФедералПресс».

Прогулки на свежем воздухе хорошо влияют на организм. Только ходить по оживлённым проспектам — вовсе не на пользу. Лучше избегать шумных улиц, чтобы не причинить вред здоровью, — посоветовал Боганик....