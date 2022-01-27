В кабмине создали структуру для работы с регионами по COVID-19
Анна Акимова
Анна Акимова
11:27, 27 января 2022
Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по взаимодействию с регионами на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон», передаёт пресс-служба правительства. В структуру вошли 42 человека, их руководителем назначена замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос, куратором — вице-премьер Татьяна Голикова.
В состав группы также вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Татьяна Голикова утвердит состав представителей субъектов, которые будут привлечены к работе группы.
Накануне вице-премьер сообщила, что за прошлую неделю в России число людей, заболевших коронавирусом, возросло более чем в два раза. В этой связи Голикова потребовала от всех работодателей перевести на удалённый режим работы максимальное число сотрудников. Она добавила, что на «омикрон» и другие штаммы приходится 52,1% случаев заболевания, на штамм «дельта» — 47,9%.