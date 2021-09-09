В кабмине рассказали о тысячах взрывоопасных нефтяных скважин в России
Сергей Попов
Сергей Попов
14:42, 09 сентября 2021
Старая нефтяная скважинаФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В России около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин. В своё время они не были законсервированы, поэтому являются взрывоопасными. В будущем их ликвидируют. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала «Россия 24».
Что касается объектов на суше, объектов накопленного вреда, мы сегодня фиксируем порядка 26 тысяч взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки, — сказала она.
Вице-премьер отметила, что все эти потенциально опасные объекты необходимо ликвидировать. Соответствующие мероприятия будут проводиться в ходе программ по «генеральной уборке» в России. Власти предполагают выделить на них 20 млрд рублей.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что ликвидация и рекультивация в России всех заброшенных скважин и свалок, а также утилизация всех затопленных судов может обойтись в триллион рублей. Он отметил, что общее количество объектов накопленного ущерба в настоящее время составляет 29 тысяч. Большинство из них (92%) — заброшенные скважины.