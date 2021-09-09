В кабмине рассказали о тысячах взрывоопасных нефтяных скважин в России

В России около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин. В своё время они не были законсервированы, поэтому являются взрывоопасными. В будущем их ликвидируют. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Что касается объектов на суше, объектов накопленного вреда, мы сегодня фиксируем порядка 26 тысяч взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки, — сказала она.

Вице-премьер отметила, что все эти потенциально опасные объекты необходимо ликвидировать. Соответствующие мероприятия будут проводиться в ходе программ по «генеральной уборке» в России. Власти предполагают выделить на них 20 млрд рублей.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что ликвидация и рекультивация в России всех заброшенных скважин и свалок, а также утилизация всех затопленных судов может обойтись в триллион рублей. Он отметил, что общее количество объектов накопленного ущерба в настоящее время составляет 29 тысяч. Большинство из них (92%) — заброшенные скважины.