В кабмине одобрили идею о запрете продажи животных на рынках

Правительственная комиссия поддержала законопроект, предусматривающий запрет продажи животных в зоомагазинах и на рынках. Об этом ТАСС рассказал автор инициативы — глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Документ содержит поправки в закон об ответственном отношении к животным. В нём предлагается установить требования к местам продажи животных и запретить торговлю ими на птичьих рынках и в зоомагазинах. Предполагается, что эту функцию будет выполнять федеральных орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.

В пояснительной записке к проекту Бурматов указал, что в настоящее время законодательно требования к местам продажи животных не определены. На рынках и в зоомагазинах они содержатся с нарушением санитарных норм, в стеснённых условиях, лишены нормального питания, ухода и ветеринарной помощи.

В правительстве отметили , что законопроект необходимо дополнительно проработать, чтобы избежать дублирования уже существующих норм.

Ранее сообщалось, что Бурматов и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента проект закона о повышении штрафов за выброшенных домашних животных. Размер взысканий составит до 30 тысяч рублей.