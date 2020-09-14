В кабмине не поддержали проект ЛДПР о введении почасового МРОТ

https://static.news.ru/photo/52b00942-f746-11ea-b327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект о введении минимального размера оплаты труда в час, предложенный депутатами ЛДПР.

Проект закона предлагал установить МРОТ за час работы в размере 150 руб. при заключении срочного договора между работодателем при найме на неполный рабочий день. В дальнейшем почасовой МРОТ ежегодно должен был индексироваться в соответствии с инфляцией.

Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют нормам [Трудового] кодекса, которым не предусмотрен минимальный почасовой размер оплаты труда, а также установлен иной подход к оплате труда работников при работе на условиях неполного рабочего времени, — приводит ТАСС выдержку из заключения комитета по законопроекту.

Также в отзыве указано, что в предложенных материалах недостаточно «необходимых расчётов и обоснований».

Кроме того, установление предлагаемого законопроектом минимального почасового размера оплаты труда, превышающего размер оплаты труда в месяц, исчисленный исходя из МРОТ, повлечёт увеличение расходов бюджетов бюджетной системы РФ, а также дополнительную финансовую нагрузку на субъекты предпринимательства, — считают в кабмине.

Ранее NEWS.ru писал, что в России рассматривают возможность введения почасового МРОТ, который должен применяться для работников с почасовой оплатой и других занятых по краткосрочным трудовым договорам. Соответствующий пункт включён в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.