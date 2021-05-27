В кабмине допустили замещение трудовых мигрантов заключёнными

https://static.news.ru/photo/9c94b36c-bec6-11eb-9625-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможность привлечения осуждённых на стройки вместо трудовых мигрантов рассматривается правительством. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит «Интерфакс».

Я считаю, что эта практика имеет право на существование, сейчас мы эту тему отрабатываем, и по каким-то объектам это вполне возможный вариант, — сказал он.

Хуснуллин добавил, что практика привлечения заключённых к работам на стройках не нова. Она существовала ещё во времена СССР. Работали осуждённые по лёгким статьям, имеющие специальности в определённых отраслях.

Идея замены трудовых мигрантов заключёнными принадлежит главе ФСИН Александру Калашникову. Её поддержали в СПЧ, СКР, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов заявил, что реализация этой инициативы даст только положительные результаты. В частности, труд поможет заключённым получить новые навыки и социализироваться. Кроме того, для них это возможность выйти на свободу раньше по УДО.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что идея требует обсуждения. При этом он добавил, что проблему нехватки рабочих рук она не решит.