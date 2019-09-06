https://static.news.ru/photo/74b5c388-d078-11e9-a8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Израиль входит в число стран, откуда чаще всего приезжают люди в отпуск в Российскую Федерацию. Причём по большей части это обычные туристы. В последнее время их всё больше привлекает отдых в Сочи, а также достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга.

В прошлом году более 100 тысяч израильтян приехали в Россию. Причём появилось относительно новое направление — город Сочи. Обычно израильтяне выбирают пляжный отдых, хотя горнолыжное направление тоже набирает обороты. Неизменно популярны Москва и Санкт-Петербург, — рассказал корреспонденту News.ru глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

Причём российские туристы «отвечают взаимностью». Так, за первые девять месяцев 2019 года число приезжающих в Израиль россиян выросло на 4% и составило 219 тысяч человек. РФ остаётся в первой тройке стран, туристы из которых чаще всего приезжают в Израиль. На первом месте — США, на втором — Франция.

Эксклюзивное интервью с директором департамента Министерства туризма Израиля в РФ читайте на News.ru.