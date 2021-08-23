В Иваново вертолёт совершил жёсткую посадку

Вертолёт службы санитарной авиации совершил жёсткую посадку в Иваново, пострадавших нет. Об этом РИА Новости сообщил региональный главк МЧС.

В 14.21 23 августа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области по линии «112» поступило сообщение о жёсткой посадке вертолёта АО «Национальная служба санитарной авиации» по адресу: Иваново, улица Любимая, 1. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

При этом одна из лопастей жёстко севшего в Иваново вертолёта оторвалась и улетела в неподалёку стоящую машину.

Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлекалось шесть eдиниц техники и 19 человек, в том числе от МЧС — четыре единицы техники и 13 чeловек личного состава.

Ранее сообщалось, что 12 августа вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на территории Южно-Камчатского заказника. На борту, по предварительным данным, находились 13 пассажиров и три члена экипажа. На данный момент спасены восемь человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.