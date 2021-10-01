В Иваново объяснили резонансные баннеры про вакцинацию

Власти Иваново объяснили резонансные баннеры про вакцинацию. В пресс-службе мэрии заявили, что таким образом они обращают внимание населения на то, что COVID никуда не исчез, и призывают прививаться разными способами. Об этом сообщает РИА Новости.

Фотографии плакатов появились в социальных сетях. Текст на них гласит: «Не вакцинировался — ждём тебя», подпись — «похоронные службы».

В пресс-службе отметили, что в городе сложилась очень тяжёлая эпидемиологическая ситуация. Вакцинация, по словам представителя мэрии, идёт недостаточными темпами.

Поэтому в том числе такой агрессивной и весьма противоречивой акцией решили обратить внимание жителей, что ситуация критичная, — заявили в мэрии Иваново.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 24 522 и достигло 7 535 548, сообщили в федеральном оперативном штабе. Умерли 887 человек. Рекорд по числу летальных исходов Россия обновляет четвёртый день подряд.

Из общего числа заболевших 9% не имели клинических проявлений болезни. Число вылечившихся выросло за сутки на 19 955. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 6 692 722 россиянина. Общее число жертв с начала пандемии составило уже 208 142 человека.

Что касается статистики по городам, наибольшее число выявленных случаев в Москве — 3993 человека. Следом идёт Санкт-Петербург, где коронавирусом заболел 2281 житель города. Тройку антилидеров закрывает Подмосковье — 1339 случаев заражения.