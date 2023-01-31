В исторических парках России пройдут выставки о битве в Сталинграде В парках «Россия — Моя история» пройдут выставки о Сталинградской битве

Фото: Эммануил Евзерихин/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Сталинграда. Уличный бой

В феврале в исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране пройдут выставки в рамках проекта «Сталинград — история победы». Посетители смогут увидеть документальные фильмы с Международного кинофестиваля «Победили вместе», посетить лекции, творческие встречи и интерактивные занятия для молодежи. Мультимедийная экспозиция будет сопровождаться анимированными картами, хрониками, инфографикой и дневниковыми записями.

Проект к 80-летию битвы был подготовлен совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва». История Сталинградской битвы будет представлена в хронологическом порядке и отразит ключевые моменты сражения: «Воздушную блокаду», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операции «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова». Создатели проекта поставили своей целью добиться эффекта присутствия за счет его иммерсивности.

«Россия — Моя история» с большой заинтересованностью поддержал приглашение коллег из музея-заповедника «Сталинградская битва» принять участие в выставочном проекте. <...> Выставка станет первым крупным проектом 10-го юбилейного года с начала работы цикла «Моя история» и во многих регионах пройдет на базе обновленного мультимедийного комплекса, — рассказал директор Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история».

Первыми посетителями выставки во флагманском парке «Россия — Моя история» станут участники движения «Сила — в правде!». В первый день состоится презентация книги «Волга в огне» Владимира Казарина и Павла Покровского, на которой с помощью телемоста смогут присутствовать зрители из Самары и Волгограда. Произведение было написано на основе архивных материалов и личного общения с участниками боевых действий.

Посетители выставки «Россия — моя история» на ВДНХ ранее выбрали любимые работы в экспозиции «Романовы». Любимой картинкой зрителей оказалась работа чешского гравера Вацлава Холлара «Подлинный портрет кота великого князя Московии».