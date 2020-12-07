В иркутском детсаду проводят проверку после вспышки кишечной инфекции

https://static.news.ru/photo/d130dd46-392c-11eb-80a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области начата доследственная проверка в детском саду посёлка Ербогачён, где была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Работа детсада была приостановлена после того, как в посёлке была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. У большинства заразившихся выявлен сальмонеллёз. По данным СК, проверка проводится по признакам «нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшего по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшего угрозу наступления таких последствий».

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ, — говорится в сообщении.

Всего острая кишечная инфекция была выявлена у 23 человек, среди них — 19 детей. Причиной вспышки заболевания, предварительно, могли стать нарушения технологии приготовления еды, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестная болезнь, которая была зафиксирована в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, не передаётся от человека к человеку. Об этом заявил чиновник Мутяла Раджу Реву.