В Иркутской области жестоко убили популярную в Сети собаку Йосю

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В Иркутской области убили популярную в Сети и любимую многими собаку Йосю, передает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина, который жил на соседнем участке от питомца и ее хозяйки, застрелил животное.

Как пишет канал, Антонина, которая несколько лет назад спасла сбитую машиной бездомную Йосю, путешествовала с ней по России и рассказывала об этом в соцсетях. Накануне вечером женщина пошла гулять с любимицей, собака вырвалась и убежала на открытый участок соседа Виктора. Затем Антонина услышала выстрелы и увидела мужчину с ружьем, недалеко лежало тело мертвой собаки.

Женщина считает, что сосед хладнокровно убил собаку без причины: мужчина стрелял через забор. По данным канала, полицейские прибыли на место происшествия только через семь часов после вызова, участковый не стал задерживать соседа: он постучал в дверь дома, но, так и не дождавшись ответа, уехал обратно в отделение. Антонина понимает, что питомца уже не вернуть, но хочет добиться справедливости и наказать убийцу собаки.

Ранее в Сети появились кадры, на которых в Алтайском крае двое подростков издеваются над котятами. В какой-то момент один из них подносит к голове животного пистолет, похожий на пневматический, и производит выстрел, тот убегает. На других кадрах они уже держат животное и производят несколько выстрелов в голову, отчего котенок погибает.