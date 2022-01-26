В Иркутской области на таможенника завели дело из-за крупной взятки

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он вымогал 3,6 млн рублей у директора одного из предприятий, занимающегося экспортом лесоматериалов, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Незаконное вознаграждение таможенник требовал за совершение действий (бездействия) в пользу предприятия, общее покровительство и попустительство по службе. При этом он заведомо создавал условия, при которых директор предприятия вынужден был передавать ему ежемесячно по 300 тысяч рублей для предотвращения последствий для бизнеса.

Сотрудники правоохранительных органов задержали взяткополучателя и посредника с поличным. По местам их жительства и работы были проведены обыски. Работнику таможни и посреднику во взяточничестве предъявлены обвинения, первый находится под арестом, второй — под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что по обвинению во взятке арестован замглавы подмосковного Воскресенска. По данным следствия, он в марте 2021 года получил от коммерсанта 160 тысяч рублей за помощь в победе в электронном аукционе на право проведения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездах города.