В Иркутске ищут пострадавших от рук скандальной педикюрши-самоучки

https://static.news.ru/photo/0b9721fc-f350-11ea-86b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com /Global Look Press

Иркутские следователи разыскивают возможных жертв Елены Дзык, которая оказывает клиентам необычные и опасные медицинские услуги.

Согласно данным СУ СКР по региону, в 2018 году 50-летняя индивидуальная предпринимательница, не имеющая медобразования и лицензии на оказание медицинских услуг, а также двое её сообщников, разместили на YouTube информацию о проведении платного семинара в Иркутске по обучению реконструированию и восстановлению разрушенных и повреждённых ногтей. Для этого фигуранты уголовного дела сняли дом в городском посёлке Малково, где удаляли клиентам ногти на ногах и обучали их восстанавливать повреждения.

Действуя умышленно, за материальное вознаграждение они незаконно оказали медицинские услуги нескольким гражданам, не ставя их в известность о планируемых манипуляциях, — говорится в сообщении ведомства.

«Леди коготок», как называет себя сама Дзык, уже прославилась своими «процедурами» в Московской области и Хабаровске, где от её действий пострадало десять человек.

1 июля стало известно об аресте педикюрши-самоучки в Хабаровском крае. Женщину и её сообщников подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённом группой лиц по предварительному сговору, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичка погибла на операционном столе в частной клинике во время липосакции. Пациентке было 35 лет, она хотела удалить лишний жир.