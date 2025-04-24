«Молодежь в телефоне»: глава ИРИ раскрыл влияние рилсов на демографию Глава ИРИ Гореславский заявил о влиянии коротких видео на демографию в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Короткие вертикальные видео — рилсы — представляют собой огромный ресурс, с которым можно и нужно работать, заявил на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи» гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Говоря о влиянии такого контента на демографическую ситуацию в России, специалист отметил популярность вертикальных видео именно среди молодежи, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Скажу про важность короткого вертикального контента. Молодежь, дети и многие другие — в телефоне. Рилсы и короткие эти видео, они здесь, в телефоне, каждый день миллионными тиражами, — объяснил Гореславский.

Он призвал сравнить число просмотров лучших российских сериалов с короткими видео. К примеру, в 2024 году сериал «Богатырь» посмотрели около 30 млн раз, уточнил гендиректор ИРИ.

А тут один ролик на 30–40 млн залетает так, что мало не покажется. Это огромный ресурс, с которым можно и нужно работать. Очень приветствую усилия VK Video в этом отношении, который очень сильно в это вкладывается, — заключил специалист.

Ранее полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев заявил, что существует два главных принципа работы российских властей в демографической сфере. По его словам, во-первых, предлагаемые меры должны охватывать все семьи без исключения. Во-вторых, в демографической сфере важен правильный подход.