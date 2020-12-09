В Интернете продают визитку Путина за полмиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/80fb0a30-3ac7-11eb-a134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сайте бесплатных объявлений визитка Владимира Путина времён его работы в мэрии Санкт-Петербурга продаётся за 550 тысяч рублей. На чёрно-белой карточке указана должность Путина — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии, и его контактные данные.

Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке, — цитирует РИА Новости текст объявления.

Продавец визитки выразила готовность к торгу, пообещав скинуть максимум 50 тыс. рублей от первоначальной цены. Как сообщила агентству автор объявления, она в то время «работала в компании у его советника». Речь идёт о компании ЗАО «КРОС».

Как писал NEWS.ru, в объявлениях на онлайн-платформе появилось сообщение о продаже завода «Электроцинк» во Владикавказе. Владелец предприятия оценил его стоимость в 1,2 млрд рублей. К заводу прилагается три земельных участка площадью 64,4 га, 216 зданий площадью 433 тысячи кв. м, 141 транспортное средство, около пяти тысяч единиц техники и собственная железная дорога. В качестве преимущества собственник завода указывает на большое количество металлургов в городе. Предприятие, которое выпускало цинк, свинец, кадмий и серную кислоту, было законсервировано в 2018 году после крупного пожара.