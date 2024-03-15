В «Интер РАО» сменился гендиректор Бывший вице-губернатор Петербурга Дрегваль занял пост гендиректора «Интер РАО»

Борис Ковальчук

Бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегвал сменит Бориса Ковальчука на посту генерального директора «Интер РАО», говорится в сообщении компании. Экс-глава «Россетей Урал» займет новую должность с 15 марта.

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича 14 марта 2024 года <...> Избрать Генеральным директором ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича с 15 марта 2024 года сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества, — уточнили в акционерном обществе по итогам собрания совета директоров.

В начале марта руководство компании назначило Дрегваля членом одного из четырех членов правления «Интер РАО». Экс-глава «Россетей Урал» до февраля 2024 года работал в правительстве Санкт-Петербурга, где отвечал за энергетику и тарифы.

Ранее «Коммерсант» информировал, что Ковальчук, возглавлявший «Интер РАО» (MOEX: IRAO) последние 15 лет, может возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга. Собеседники издания не знают, какой из этих вариантов окажется окончательным.