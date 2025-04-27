В Институте русского языка раскрыли настоящий род «кофе» Филолог Каленчук: слово «кофе» изначально было среднего рода

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Форма мужского рода для слова «кофе» противоречит общей логике русского языка, заявила главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН доктор филологических наук Мария Каленчук. По ее словам, изначально это слово имело средний род, передает РИА Новости.

В абсолютном большинстве заимствованные существительные, несклоняемые у нас в языке, имеют средний род. <…> Традиционно закрепившийся мужской род в слове «кофе» выбивается из общей массы заимствованных несклоняемых слов. А язык старается избавиться от исключений, — пояснила Каленчук.

Филолог уточнила, что еще сто лет назад слово «кофе» использовалось в среднем роде, о чем свидетельствуют тексты классиков, в частности Ивана Бунина. В его произведениях встречаются выражения «вкусное кофе» и «утреннее кофе», что подтверждает историческую норму. В авторитетных словарях 1980-х годов также указывалась допустимость среднего рода.

Каленчук отметила, что закрепление мужского рода произошло в XIX веке, когда слово употреблялось в форме «кофий». Однако языковая система стремится устранить исключения, поэтому тенденция к использованию среднего рода постепенно набирает поддержку.

Ранее Каленчук заявила, что ударение на первый слог в слове «звонит» со временем станет нормой, следуя общей тенденции переноса ударения в глаголах на «-ить» с окончания на основу. Как отметила эксперт, хотя сейчас такое произношение считается ошибкой и раздражает образованных людей, процесс изменения языковой нормы уже начался. Аналогичная эволюция произошла с глаголами «варит», «солит» и «дружит».