В Институте Пушкина допустили исчезновение русского мата Трухановская: русский мат может перейти на уровень нейтрального рода ругательств

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Русский мат со временем может стать нейтрального рода ругательством, считает ректор Института Пушкина Наталья Трухановская. По ее словам, которые приводит РБК, это может произойти за счет того, что нецензурная лексика становится более распространенной и менее табуированной.

Один из возможных сценариев, который я могу спрогнозировать: за счет того, что эта лексика становится все менее табуированной, более распространенной, она постепенно перестанет быть запретным плодом, перейдет на уровень нейтрального рода ругательств, которые у нас и за ругательства не считаются, — сказала Трухановская.

Собеседница, комментируя присутствие нецензурной брани в речи артистов, блогеров и политиков, добавила, что еще какое-то время назад подобные выражения были табуированы в публичной сфере. Она предположила, что появление такой лексики в речи публичных людей ослабило это табу в обществе.

В России с 1 февраля 2021 года вступил в силу закон, запрещающий пользователям социальных сетей материться. Соответствующие поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно поправкам, следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей.