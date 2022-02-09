В Институте имени Пушкина предложили замену термину «QR-код»

Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий заявил, что термин «QR-код» вызывает у россиян негативные эмоции. Лучше заменить его на «графический код», который мы придумали в институте, отметил он в беседе с радио Sputnik.

У нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие «графический код». Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям, — подчеркнул Осадчий.

Неприятие термина «QR-код» он объяснил присутствием в нём англоязычной аббревиатуры, непонятной для россиян, а всё непонятное усиливает раздражение, считает доктор филологических наук. По его мнению, предложенная им замена термина поможет соотечественникам более позитивно воспринимать вызванные пандемией ограничения.

Ранее стало известно, что посетители ресторанов в Санкт-Петербурге массово занижают рейтинги заведений из-за законных требований сотрудников предприятий предоставить QR-код, рассказал Евгений Костылев, основатель «Лаборатории Геомаркетинга», агентства по продвижению брендов в геолокационных сервисах. Он считает, что устаревшая версия правил об отзывах не предполагала такого развития событий.