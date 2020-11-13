В институте Чумакова рассказали о важной особенности новой вакцины

https://static.news.ru/photo/e64243ec-2706-11eb-8547-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look press

У новой вакцины против COVID-19, разрабатываемой институтом Чумакова, есть одна важнейшая особенность, выгодно отличающая этот препарат от всех остальных, заявил главный научный сотрудник учреждения, академик РАН, профессор Алексей Егоров.

Он отметил, что «чумаковская» вакцина в сравнении с другими будет давать наиболее мощную защиту от коронавируса, сообщает URA.RU.

Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она даёт полный набор всех антигенов этого вируса, а это даёт полный набор всех антител, — сказал учёный порталу.

Егоров также сообщил, что институт Чумакова готовится представить новую вакцину ориентировочно в феврале 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре гендиректор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что клинические испытания третьей российской вакцины против коронавируса «идут хорошо».

В ноябре он уже подтверждал, что вакцину от коронавируса, созданную центром Чумакова, могут начать производить в феврале 2021 года.