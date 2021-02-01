В Ингушетии задержали подозреваемых в пособничестве террористам

https://static.news.ru/photo/b15331a0-648c-11eb-b311-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троих подозреваемых в пособничестве террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) задержали в Ингушетии. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.

Как сообщила пресс-служба ведомства, один из фигурантов рассказал о схроне. Террористы прятали огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев. Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, — говорится на сайте ведомства.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения начальнику отдела полиции Дагестана полковнику Гази Исаеву в причастности к терактам в московском метро в 2010 году. Следствие подозревает, что он, работая в правоохранительных органах, мог в то же время состоять в запрещённой в РФ группировке «Имарат Кавказ», которая в 2010 году взяла на себя ответственность за теракты на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве.

Как писал NEWS.ru, на территории Чечни были ликвидированы шесть боевиков, которые ранее находились в розыске. Теперь в республике окончательно покончено с бандподпольем. С таким заявлением 20 января выступил Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки и поручил «провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава».