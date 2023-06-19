В Индонезии медики удерживают россиянку с переломом протезированной ноги

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Россиянка Дарья Золина во время путешествия в Индонезию сломала ногу, которая была протезирование вследствие онкологической операции, рассказывает издание «Лента.ру». Местные медики не дают 25-летней туристке покинуть страну, требуя провести операцию стоимостью 1,4 млн рублей. При этом каждый день нахождения в больнице будет стоить россиянке 90 тысяч рублей. Травму Золина получила, гуляя с подругой по склонам рисовых полей.

Подруга меня поймала, если бы она этого не сделала, я бы покатилась дальше, — заявила Золина.

Сейчас родственники и близкие пытаются решить вопрос с транспортировкой девушки через российский Минздрав, МЧС, МИД и консульство. Дарья настаивает, что операция, которую ей навязывают местные медики, требует внимания квалифицированных онкологов, а не медиков, которые хотят заработать.

В 2017 году у девушки обнаружили гигантоклеточную опухоль правой бедренной кости. В 2021 году ей удалось поставить протез.

8 июня акула утащила под воду мужчину, плававшего в Красном море рядом с пляжем Dream Beach в египетской Хургаде. Пляж расположен в туристическом районе. Очевидцы ЧП сообщили, что акула напала на мужчину и женщину. Последней удалось добраться до берега невредимой.