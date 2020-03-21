https://static.news.ru/photo/48ea850c-6c33-11ea-8e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения о том, что власти склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина в связи с пандемией коронавируса, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) при координационном совете кабмина по борьбе с коронавирусом.

Сообщения правительственного источника о том, что «власти склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина», не соответствуют действительности, — цитирует РИА Новости слова источника.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал продуктовый рынок города Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он благодаря мутациям передался от животных человеку.

Ранее NEWS.ru писал, что в России рассматривается возможность ужесточения карантина, а также принятия дополнительных мер по выявлению граждан, контактировавших с заражёнными, и их тестированию.